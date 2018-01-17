Явлинский собрал необходимое число подписей для регистрации на выборах президента России
«По состоянию на утро 17 декабря штаб Григория Явлинского располагает 105 тысячами подписей из 79 регионов страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор подписей продолжат до 31 января, планируется собрать около 150 тысяч подписей. Это будет сделано для отбора подписных листов, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей.
Ранее в штабе Владимира Путина рассказали о забракованных из-за нарушений подписях.
25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии.
Выборы президента России пройдут 18 марта.