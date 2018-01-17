Явлинский собрал необходимое число подписей для регистрации на выборах президента России

Штаб Григория Явлинского собрал необходимое число подписей для его регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

«По состоянию на утро 17 декабря штаб Григория Явлинского располагает 105 тысячами подписей из 79 регионов страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор подписей продолжат до 31 января, планируется собрать около 150 тысяч подписей. Это будет сделано для отбора подписных листов, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей.

Ранее в штабе Владимира Путина рассказали о забракованных из-за нарушений подписях.

25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.