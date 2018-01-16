В поддержку Явлинского собрано порядка 90 тысяч подписей

В поддержку Григория Явлинского как кандидата на президентских выборах 2018 года в России собрано около 90 тыс. подписей, передаёт РИА Новости.

«Около 90 тыс. подписей собрано», — сказал Явлинский. По его словам, это проверенные и заверенные подписи. Ранее в штабе Владимира Путина рассказали о забракованных из-за нарушений подписях. 25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России лидера «Яблока» Григория Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии. Выборы президента России пройдут 18 марта.