В поддержку Явлинского собрано порядка 90 тысяч подписей

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В поддержку Григория Явлинского как кандидата на президентских выборах 2018 года в России собрано около 90 тыс. подписей, передаёт РИА Новости.

«Около 90 тыс. подписей собрано», — сказал Явлинский.

По его словам, это проверенные и заверенные подписи.

Ранее в штабе Владимира Путина рассказали о забракованных из-за нарушений подписях.

25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России лидера «Яблока» Григория Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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