В штабе Путина рассказали о забракованных из-за нарушений подписях

Избирательный штаб Владимира Путина забраковал около 200 подписей, которые были собраны с нарушениями действующего законодательства на двух предприятиях Курганской области.

Об этом Интерфаксу рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«Мы эти подписи не считали, поскольку мы их не принимали, но со слов организаторов мы знаем, что там порядка двух сотен подписей. Это количество никак не повлияет (на регистрацию кандидата. — RT)», — заявил он.

По его словам, в данном случае речь идёт «об инициативе самих предприятий — их руководства и общественных структур, и это мероприятие изначально не имело никакого отношения к избирательному штабу кандидата».

«Мы благодарны людям, которые сдавали эти подписи, но принять их не можем, поскольку они собраны с нарушением», — отметил Кондрашов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах.

13 января стало известно, что в поддержку Владимира Путина собрано более 538 тыс. подписей.