В штабе Путина назвали число собранных за него подписей

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Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.

«По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова.

Он добавил, что «этот процесс продолжается».

Ранее ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании.

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