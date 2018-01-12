В штабе Путина назвали число собранных за него подписей

Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.

«По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова. Он добавил, что «этот процесс продолжается». Ранее ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании.