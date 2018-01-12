ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании

Российский лидер Владимир Путин, который идёт на президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 9 января израсходовал на предвыборную кампанию около 21,7 млн рублей из своего фонда.