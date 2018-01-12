ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании

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Российский лидер Владимир Путин, который идёт на президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 9 января израсходовал на предвыборную кампанию около 21,7 млн рублей из своего фонда.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что часть средств — 12,8 млн рублей — была израсходована на агитацию и оплату других услуг.

Ранее сообщалось, что Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей.

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