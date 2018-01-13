В штабе Путина сообщили о сборе более 500 тысяч подписей в его поддержку

Андрей Кондрашов, пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина сообщил, что в его поддержку было собрано более 538 тыс. подписей.

При этом он отметил, что сбор подписей в поддержку Путина будет продолжаться.

«По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов ещё на 200 тыс. подписей», — приводит РИА Новости слова Кондрашова.

Он добавил, что сбор подписей проводится в 85 регионах страны, где работают 625 точек и 2,5 тыс. человек.

Кондрашов также объяснил, в связи с чем сбор подписей в поддержку кандидата продолжается, ведь Путину, как самовыдвиженцу, необходимо собрать подписи 300 тыс. избирателей.

«Реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина, причём как непосредственно проставляя подписи свои, так и путём участия в их сборе. Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», — заключил он.

12 января сообщалось, что избирательный штаб Путина собрал более 408 тыс. подписей.