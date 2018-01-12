В штабе Путина назвали число сотрудников

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах, Елена Шмелева сообщила, что в штабе будут работать не более 50 человек.

«Всего во всём штабе будет не более 50 человек, работающих штатно. Порядка десяти человек войдут в аппарат», — приводит РИА Новости слова Шмелевой.

Она отметила, что ответственными по юридической части в аппарате штаба будут Сергей Кабышев и Андрей Тихомиров, которые отвечали в инициативной группе за сбор документов для подачи в ЦИК. Работой с волонтёрами будет руководить глава общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

По данным Андрея Кондрашова, пресс-секретаря избирательного штаба Путина, на утро 12 января собрано 408 349 подписей за действующего главу государства.

Ранее ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании.