Эксперт прокомментировал количество собранных подписей в поддержку Путина

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал заявление избирательного штаба президента России Владимира Путина о сборе более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.

«Большое количество подписей — это, конечно, ожидаемо, Путин обладает достаточно большой поддержкой. Плюс к этому — штаб изначально был хорошо организован: большое количество волонтёров, везде были развёрнуты маленькие пункты сбора подписей. Для самовыдвиженца надо собрать 300 тыс. подписей, в Москве — 12 млн человек. Для сбора нужного числа хватило бы одного города, но сбор идёт не только в Москве. Естественно, что набрано много, и может быть ещё больше», — отметил Журавлёв.

По данным пресс-секретаря избирательного штаба Путина на утро 12 января собрано 408 349 подписей.

Ранее ЦИК опубликовала финансовый отчёт Путина по предвыборной кампании.