Штабы Явлинского собрали более половины необходимых для передачи в ЦИК подписей

Короткая ссылка
В поддержку Григория Явлинского как кандидата на президентских выборах 2018 года в России собрано около 53 тыс. подписей.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

«За новогодние каникулы избирательные штабы Григория Явлинского по всей стране смогли собрать больше половины необходимых для его регистрации на президентских выборах подписей — 52,7 тыс. из 105 тыс.», — говорится в сообщении.

25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России лидера «Яблока» Григория Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119