Штабы Явлинского собрали более половины необходимых для передачи в ЦИК подписей

В поддержку Григория Явлинского как кандидата на президентских выборах 2018 года в России собрано около 53 тыс. подписей.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

«За новогодние каникулы избирательные штабы Григория Явлинского по всей стране смогли собрать больше половины необходимых для его регистрации на президентских выборах подписей — 52,7 тыс. из 105 тыс.», — говорится в сообщении.

25 декабря ЦИК проверила документы на выдвижение в президенты России лидера «Яблока» Григория Явлинского и зарегистрировала уполномоченных партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.