Эксперт объяснил, почему Гордон решила снять свою кандидатуру на выборах президента

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов в беседе с RT прокомментировал решение журналистки Екатерины Гордон снять свою кандидатуру на выборах президента России.

«Сейчас люди, которые выдвинулись на первом так называемом карнавальном этапе кампании, постепенно снимают свои кандидатуры. Это естественно, поскольку ресурсов, технологических возможностей, общенациональной известности для её ведения у таких кандидатов нет. А саму процедуру выдвижения они использовали как инструмент для собственной раскрутки. Гордон известна в очень специфических кругах образованного класса. Заявление об участии в выборах резко усилило её известность», — сказал он.

По словам Орлова, в дальнейшем можно ожидать отсев ещё ряда кандидатов.

«Думаю, что в финальном этапе кампании, после того как будут сданы подписи, примет участие всего шесть политиков: Путин, Жириновский, Грудинин, Явлинский, Собчак и Титов. Остальные так или иначе либо сами выйдут из гонки, либо не соберут подписи», — заключил политолог.

Ранее журналистка Екатерина Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.