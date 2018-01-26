ЦИК прокомментировала заявление Гордон о том, что она не будет участвовать в выборах

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В ЦИК России надеются, что журналистка Екатерина Гордон придёт в Центризбирком и объяснит свои слова, что она не будет выдвигать кандидатуру на выборах президента, так как не хочет участвовать в «фарсе и шоу». Об этом сообщает РИА Новости.

«Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу… Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать… Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придёт… и объяснит, что это значит», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. 

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