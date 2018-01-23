Глава Оренбургской области прокомментировал видео чиновников регионального Минлесхоза

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, комментируя видео с чиновниками регионального Минлесхоза, заявил, что желание уволить главу ведомства Виктора Тонких и его заместителей пришло в первые секунды просмотра.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — приводит слова Берга РИА Новости.

Глава региона подписал указы об увольнении Тонких и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова.

В опубликованном в интернете видеоролике чиновники Минлесхоза Оренбургской области пьют пиво за рабочим столом и играют в карты, а затем переодеваются в костюмы, ругаются, демонстрируют оружие, исполняют танец у шеста и мужской стриптиз.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала проверку в связи с появлением в сети записи, на которой курсанты Ульяновского института гражданской авиации танцуют в нижнем белье. Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика «танцующих курсантов».