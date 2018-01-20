Иван Ургант записал видеоролик в поддержку «танцующих курсантов» из Ульяновска
Известный шоумен и актёр Иван Ургант записал танцевальный видеоролик на песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье.
Видеозапись, где Ургант и его коллеги по шоу танцуют в домашней одежде, опубликована в Instagram «Вечернего Урганта».
Ранее в сети появилось видео, в котором молодые люди в футболках МЧС повторяют клип ульяновских курсантов. Впоследствии были опубликованы и другие видеоролики.
Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика «танцующих курсантов» Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).
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