В сети появились новые ролики в поддержку «танцующих курсантов» из Ульяновска

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Новые видеоролики в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье под песню Satisfaction, появились в социальных сетях.

Так, на одной из видеозаписей танцуют молодые люди в строительных касках, на другой — девушки в медицинских халатах.

Ранее в сети появилось видео, в котором молодые люди в футболках МЧС повторяют клип ульяновских курсантов.

Также сообщалось, что с ними встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика.

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