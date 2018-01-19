В сети появились новые ролики в поддержку «танцующих курсантов» из Ульяновска

Новые видеоролики в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье под песню Satisfaction, появились в социальных сетях.

Так, на одной из видеозаписей танцуют молодые люди в строительных касках, на другой — девушки в медицинских халатах.

Ранее в сети появилось видео, в котором молодые люди в футболках МЧС повторяют клип ульяновских курсантов.

Также сообщалось, что с ними встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика.