Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика «танцующих курсантов»

Приволжская транспортная прокуратура представила результаты проверки в связи с появлением в СМИ видеоролика с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в распоряжение RT.

Ранее сообщалось, что Росавиация проводит проверку в связи с появлением в сети записи, на которой курсанты УИГА танцуют в нижнем белье.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию с курсантами УИГА.