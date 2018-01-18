В Ульяновской области студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку «танцующих курсантов»

Руководство Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области не станет наказывать студентов, снявших клип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которых собираются отчислить из-за скандального видео с танцами в нижнем белье. Об этом RT рассказал директор техникума Владимир Тигин.

«Традиционно в этом случае идёт служебное расследование. То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймём, и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры — самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: всё ли мы сполна делаем, всё ли у нас с воспитательной работой в порядке?» — заявил Тигин.

По его словам, со студентами уже проведено общее собрание.

«Ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Росавиация проводит проверку в связи с появлением в сети записи, на которой курсанты УИГА танцуют в нижнем белье. На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса лётного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее бельё и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

В Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных «к этому безнравственному эпизоду».