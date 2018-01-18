«За безобидную пародию не должны отчислять»: интернет-пользователи поддержали снявших скандальное видео курсантов

Более десяти тысяч человек за сутки подписали петицию с просьбой не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли ставший скандальным видеоролик. На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса лётного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее бельё и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. После публикации этого видео о начале проверки сообщили в Росавиации, Приволжской транспортной прокуратуре и руководстве региона. При этом, по некоторым данным, скандальное видео было сделано для одного из студенческих творческих конкурсов. Что может грозить «отличившимся» курсантам — в материале RT.

Более десяти тысяч человек подписали интернет-петицию, в которой просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева. Первокурсники УИГА стали участниками скандала после того, как в сеть попала видеозапись, на которой они в полуобнажённом виде танцуют в общежитии института.

По информации местных СМИ, ролик был снят ещё в октябре 2017 года к одному из творческих студенческих конкурсов, но в интернете он появился только на днях. На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса лётного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее бельё и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

После обнародования этого видео Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявило о создании комиссии по расследованию всех обстоятельств и причин «этого безобразного случая». Возглавил комиссию один из заместителей руководителя Росавиации.

«Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что подобный случай отмечается впервые за более чем 90-летнюю историю гражданской авиации России.

«Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация — это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок — залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза», — отметили в федеральном агентстве.

Также сообщается, что эксперты авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-лётную экспертизу «отметившихся курсантов» с детальным учётом их психоэмоционального состояния.

Всего на первый курс лётного факультета УИГА в 2017 году поступили 240 человек.

Ульяновский институт гражданской авиации

© aviacareer.com

Специальную комиссию для проверки видеоролика также поручил создать губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, приводит Интерфакс сообщение секретаря губернатора Тимофея Гончарука.

«В специальную комиссию войдут представители Минтранса и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время неясно, грозит ли учащимся УИГА отчисление.

«Есть информация, что видео было снято ещё в октябре 2017 года, а выложено только сейчас», — добавил Гончарук.

Проверку «в связи размещением на YouTube видеоролика с признаками эротики, в подготовке которого предположительно приняли участие курсанты регионального лётного училища» организовала и Приволжская транспортная прокуратура.

«В случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного, и принят комплекс необходимых мер реагирования», — говорится в сообщении.

В свою очередь, ректор и председатель учёного совета института Сергей Краснов также обещал принять в отношении курсантов соответствующие меры. Он отметил, что, если бы юноши сняли подобное видео вне стен института, никто не обратил бы на это особого внимания.

«Они всё-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное — это отношение наших ветеранов вот к таким горе-лётчикам, которые пришли на первый курс... Это издевательство, я считаю. Это институт, который даёт им путёвку в жизнь», — отметил Краснов.

При этом накануне ректор УИГА опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию об отчислении «отличившихся» курсантов. В то же время, по его словам, учащихся ждёт суровое наказание, если их вина будет доказана.

© Скриншот с видео Youtube

Петиция в защиту курсантов Ульяновского института гражданской авиации на сайте change.org появилась во вторник, 16 января. Как сообщается в её тексте, после обнародования скандального видеоролика «началась травля курсантов со стороны СМИ, начальства института и Росавиации».

«Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов», — говорится в тексте петиции.

При этом утверждается, что «отличившиеся» курсанты были сняты с пар в институте, а в дальнейшем им может грозить отчисление, притом что проблем с учёбой и дисциплиной не имел ни один из участников ролика.

«За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте!» — этими словами заканчивается петиция.

За сутки её подписали более 10 000 человек.

Региональные СМИ также заметили, что снятый видеоролик был не столько пародией на оригинальный клип Бенни Бенасси, сколько ремейком аналогичной записи, опубликованной в феврале 2013 года. На ней солдаты одного из британских армейских подразделений танцуют под тот же самый трек, а большая часть эпизодов этих двух видео практически совпадает.