Губернатор Ульяновской области призвал не отчислять курсантов после видео с танцами

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию с курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые сняли видео с танцами в нижнем белье.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдётся немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — написал он в своём Facebook.

По его словам, курсанты, безусловно, «должны понести наказание», однако оно должно быть справедливым, соразмерным поступку.

«Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков», — добавил Морозов.

Он подчеркнул, что намерен провести встречу с родителями и самими подростками.

«Надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли — в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплочённости и доверия», — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что Росавиация проверяет появившийся в сети видеоролик с курсантами УИГА, которые танцуют в нижнем белье. Для этого будет создана специальная комиссия.