В Ульяновске создадут спецкомиссию для проверки видео с танцем курсантов в нижнем белье
«Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».
«Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, в которую войдут представителя Минтранса и Росавиации, передаёт Интерфакс.
Ранее в сети была опубликована запись, на которой видно, как молодые люди в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии учебного заведения под песню Benny Benassi «Satisfaction».
В конце января 2017 года СК начал проверку после сообщений СМИ о молодых людях, которые устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области.