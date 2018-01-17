В Ульяновске создадут спецкомиссию для проверки видео с танцем курсантов в нижнем белье

Росавиация проводит проверку в связи с появлением в сети записи, на которой видно, как курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют в нижнем белье. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».

«Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, в которую войдут представителя Минтранса и Росавиации, передаёт Интерфакс.

Ранее в сети была опубликована запись, на которой видно, как молодые люди в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии учебного заведения под песню Benny Benassi «Satisfaction».

В конце января 2017 года СК начал проверку после сообщений СМИ о молодых людях, которые устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области.