Губернатор Ульяновской области встретился с «танцующими курсантами»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с курсантами лётного училища Ульяновска, которые выложили в сеть ролик с танцами в нижнем белье и форменных фуражках.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

«Встреча губернатора с курсантами прошла сегодня утром. В ходе неё глава региона обозначил свою позицию — курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять. Он также посоветовал им извиниться перед родителями», — сказал Гончарук.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что своим поступком курсанты «выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не наказывать курсантов лётного училища Ульяновска за видео с танцами в полуобнажённом виде.

Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика «танцующих курсантов».