Жириновский потребовал «прекратить гонения» на ульяновских курсантов из-за видео с танцами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не наказывать курсантов лётного училища Ульяновска за видео с танцами в полуобнажённом виде.

«Я требую немедленно прекратить любые гонения на этих молодых людей. Это их досуг, это их общежитие. Они что делали? Они танцевали. Ребята танцуют, им 17—18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25 °С, что же они, будут потеть?» — сказал политик журналистам.

По его словам, в том, что курсанты выложили видео в социальную сеть, нет ничего плохого.

«Человек стал информационным роботом, всё выкладывает в сеть — ну, такое время наступило», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что он, как кандидат в президенты, потребовал «прекратить гонения», добавив, что танцы «поощрять надо».

«Пускай вся молодёжь танцует. В общежитиях, в вузах можно перерыв делать — и пускай маленькая дискотека в перерыве в фойе будет», — предложил Жириновский.

Ранее сообщалось, что Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика «танцующих курсантов».