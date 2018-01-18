Молодые люди в футболках МЧС повторили ролик «танцующих курсантов» из Ульяновска

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В сети появилось видео, в котором молодые люди в футболках МЧС повторяют скандальный клип курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье под песню Satisfaction.

«В поддержку», — говорится в описании видео, опубликованного на канале Diamond Dragon.

Также там опубликован оригинал видео учащихся УИГА и подобный клип студентов сельскохозяйственного техникума.

Ранее сообщалось, что прокуратура не выявила нарушений закона курсантами Ульяновского института гражданской авиации, которые выложили в сеть ролик с танцами в нижнем белье и форменных фуражках. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не наказывать курсантов лётного училища Ульяновска за видео с танцами в полуобнажённом виде.

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