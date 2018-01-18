Разбор полётов: прокуратура не нашла нарушений в видео с танцующими курсантами

Прокуратура не выявила нарушений закона курсантами Ульяновского института гражданской авиации, которые выложили в сеть ролик с танцами в нижнем белье и форменных фуражках. Однако ректору института надзорный орган за поведение студентов внёс представление, в котором поставил вопрос о привлечении к ответственности педагогов. В то же время в Росавиации сообщили RT, что созданная для расследования инцидента комиссия ещё не закончила свою работу. При этом в ведомстве пояснили, что по-прежнему не исключают отчисления снявшихся в видео курсантов. Между тем студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума поддержали героев видео, сняв аналогичный ролик. О том, как развивается скандальная история с танцами на камеру — в материале RT.

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки не выявила нарушений законодательства курсантами-лётчиками, опубликовавшими видео с откровенными танцами.

Напомним, на днях разгорелся скандал вокруг Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА). Курсанты первого курса лётного факультета УИГА выложили в сеть видеоролик, на котором танцуют в стенах общежития в нижнем белье, фуражках и берцах. Ролик стал своего рода пародией на клип Benny Benassi Satisfaction.

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение мер дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — заявили RT в надзорном ведомстве.

Однако ректору УИГА Сергею Краснову надзорный орган внёс представление.

«В связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», локальных правовых актов института ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

Клип вызвал резко негативную реакцию профильных чиновников, которые до сих пор не решили, стоит ли наказывать курсантов.

В частности, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявило о создании комиссии по расследованию всех обстоятельств и причин «этого безобразного случая». Возглавил комиссию один из заместителей руководителя Росавиации.

«Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», — говорится в сообщении ведомства.

© Кадр: видео YouTube

В Росавиации подчеркнули, что подобный случай отмечается впервые за более чем 90-летнюю историю гражданской авиации России.

«Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация — это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок — залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза», — отметили в федеральном агентстве.

В Росавиации в четверг RT сообщили, что комиссия работу ещё не завершила, а своё отношение к ситуации ведомство уже высказало в предыдущем заявлении.

«Горький опыт»

За курсантов заступился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдётся немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — написал он в своём Facebook.

По его словам, курсанты, безусловно, «должны понести наказание», однако оно должно быть справедливым, соразмерным поступку.

«Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков», — добавил Морозов.

Он подчеркнул, что намерен провести встречу с родителями и самими подростками.

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«Надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли — в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплочённости и доверия», — сказал губернатор.

19 января Сергей Морозов намерен встретится с курсантами и их родителями, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Об этом сообщили RT в администрации области.

Более тридцати тысяч человек подписали интернет-петицию против отчисления курсантов.

«Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учёбой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин», — пишут авторы обращения.

Аграрии поддержали лётчиков

В поддержку будущих лётчиков выступили ученики Рязановского сельскохозяйственного техникума. Они сняли схожий ролик и выложили его в сеть. В техникуме RT заявили, что скорее всего не станут наказывать учеников.

«Традиционно в этом случае идёт служебное расследование, — заявил RT директор техникума Владимир Тигин. — То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймём и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры — самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: всё ли мы сполна делаем, всё ли у нас с воспитательной работой в порядке?»

По его словам, со студентами уже проведено общее собрание. «Ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться», — уточнил Тигин.