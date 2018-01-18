Ректору Ульяновского института гражданской авиации внесено представление из-за видео танца курсантов

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Ректору Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) Сергею Краснову внесено представление после появления в сети видео с курсантами вуза, которые танцуют в нижнем белье.

Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры, поступившем в распоряжение RT.

«Вместе с тем в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», локальных правовых актов института ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию с курсантами УИГА.

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