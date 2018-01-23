СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Москве 19-летней студентки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Москве 19-летней студентки, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что тела студентки и её 19-летнего соседа были обнаружены в ночь с 22 на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова.

В ведомстве заявили, что, по предварительным данным, парень задушил свою знакомую, а потом несколько раз ударил её ножом. После этого молодой человек покончил с собой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали СМИ, погибшая училась в МГТУ имени Баумана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин.