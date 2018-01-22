СМИ: В период новогодних праздников россияне чаще ходили в рестораны, чем в магазины

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В период новогодних праздников россияне чаще ходили в кафе и рестораны, чем в магазины. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора Сбербанка «Платформа ОФД».

«Количество чеков в местах общественного питания на 20% превысило число покупок в супермаркетах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2017 году наблюдалась обратная тенденция: жители России значительно чаще приобретали продукты в супермаркетах, чем посещали рестораны.

Больше всего покупок россияне совершили в ресторанах быстрого обслуживания, где средний счёт составил 500 рублей.

Также сообщается, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей чаще других посещали заведения общественного питания.

Ранее НСН передавала, что самыми посещаемыми в новогодние каникулы российскими площадками стали музеи Московского Кремля.

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