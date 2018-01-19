Названы самые посещаемые в новогодние праздники музеи России

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Стали известны самые посещаемые в новогодние каникулы российские музеи, сообщает НСН.

«Почти 700 тыс. человек побывали в федеральных музеях за новогодние праздники, самой посещаемой площадкой стали музеи Московского Кремля», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её словам, в тройку также попали Государственная Третьяковская галерея и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Ранее Inforeactor сообщал, что названы самые популярные направления среди жителей России в новогодние праздники.

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