Названы самые посещаемые в новогодние праздники музеи России

Стали известны самые посещаемые в новогодние каникулы российские музеи, сообщает НСН.

«Почти 700 тыс. человек побывали в федеральных музеях за новогодние праздники, самой посещаемой площадкой стали музеи Московского Кремля», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её словам, в тройку также попали Государственная Третьяковская галерея и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Ранее Inforeactor сообщал, что названы самые популярные направления среди жителей России в новогодние праздники.