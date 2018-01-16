Названы самые популярные направления среди россиян в новогодние праздники

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Названы самые популярные направления среди жителей России в новогодние праздники, сообщает Inforeactor.

Как рассказал глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, почти 7 млн человек отправились в путешествия по стране в 2018 году, что на 9% больше, чем в 2017-м. 

В наступившем году география новогодних поездок по стране заметно расширилась.

Помимо уже давно популярных Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма и Краснодарского края, всё больше россиян выбирают для себя Мурманскую область и Чечню.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов доложил на совещании президенту России Владимиру Путину о достигнутых в 2017 году рекордах в сфере авиаперевозок.

В ноябре 2017 года «Крыминформ» также назвало самые популярные направления на новогодние каникулы среди россиян.

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