Глава Минтранса рассказал о рекордах в сфере авиаперевозок

Глава Минтранса России Максим Соколов доложил на совещании российскому лидеру Владимиру Путину о достигнутых в 2017 году рекордах в сфере авиаперевозок.

«Российскими авиакомпаниями перевезено чуть более 105 млн человек — это рекордный показатель и рост в пределах 18-20%», — приводит РИА Новости слова министра.

Он подчеркнул, что две трети от этого числа перевезены на внутренних направлениях, на международных — рост почти на треть, количество туристов — 42,5 млн человек.

«Рекордных показателей достигли российские аэропорты, которые обслужили в целом с учётом иностранных авиакомпаний более 180 млн пассажиров», — добавил Соколов.

Он также отметил, что в праздники в России было выполнено около 700 чартерных рейсов, что на 30% больше, чем в прошлом году.

«По итогам прошедших праздников ни один из аэропортов не прекращал свою работу даже в сложных погодных условиях. Небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было», — заключил глава Минтранса.

Ранее сообщалось, что число полётов над Россией в 2017 году достигло исторического максимума.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по туризму назвало самые популярные направления на новогодние каникулы среди россиян.