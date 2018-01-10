Число полётов над Россией в 2017 году достигло исторического максимума

Интенсивность движения в воздушном пространстве России в 2017 году увеличилась в годовом выражении на 8,26% и достигла исторического максимума, сообщает Росавиация.

Отмечается, что всего за минувший год российские и зарубежные авиакомпании выполнили рекордные 1,53 млн полётов над Россией. До этого рекорд был зафиксирован в 2014 году, когда число полётов над страной составило 1,46 млн.

По данным ведомства, с января по декабрь 2017 года авиаперевозчики выполнили 740,4 тыс. внутренних полётов. На международных трассах российские и иностранные авиакомпании осуществили 789,6 тыс. полётов, из которых 281,2 тыс. — транзит через воздушное пространство России.

В конце декабря сообщалось, что Росавиация сократила новогодние международные чартерные программы полётов шести авиакомпаний.