Москва вошла в топ-5 мировых новогодних маршрутов

Москва вошла в пятёрку самых популярных новогодних маршрутов во всём мире. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва по всем рейтингам вошла в мировую пятёрку для популярных новогодних маршрутов в мире, и мы это видим по количеству туристов — и иностранных, и российских», — цитирует Собянина m24.

По его словам, участие в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли более 14 млн человек, что стало абсолютным рекордом московских общественных мероприятий.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.