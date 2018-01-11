В парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования

В столичном парке «Сокольники» установили пять ледяных плит для рисования, сообщает НСН.

Высота и ширина холстов — около двух метров, вес — примерно полтонны.

С внутренней стороны к плитам прикреплён щит, обработанный специальной краской, которая позволяет картинам светиться в течение четверти часа.

В четверг и пятницу, 11 и 12 января, пройдут мастер-классы с участием профессиональных световых художников. Холсты будут находиться в парке до 14 января.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что карта «Тройка» позволит попасть на каток на ВДНХ в Москве.