В парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования

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В столичном парке «Сокольники» установили пять ледяных плит для рисования, сообщает НСН.

Высота и ширина холстов — около двух метров, вес — примерно полтонны.

С внутренней стороны к плитам прикреплён щит, обработанный специальной краской, которая позволяет картинам светиться в течение четверти часа.

В четверг и пятницу, 11 и 12 января, пройдут мастер-классы с участием профессиональных световых художников. Холсты будут находиться в парке до 14 января.

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