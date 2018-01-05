Транспортная карта «Тройка» позволит попасть на каток на ВДНХ в Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Предложение действительно для тарифа «Взрослый» для посетителей со своими коньками. Карту нужно приложить к турникету, затем стоимость билета спишется с баланса.

Как напомнил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, с помощью «Тройки» также можно оплачивать билеты на пригородные электрички, парковку в парке «Зарядье», проезд в метро, наземном транспорте и на МЦК. Карта действует и для входа в Московский зоопарк.

Ранее НСН сообщала, что для владельцев карт «Тройка» создадут программу лояльности.