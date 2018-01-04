Для владельцев карт «Тройка» в Москве создадут программу лояльности

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Для держателей транспортных карт «Тройка» в Москве создадут программу лояльности, сообщает НСН.

«По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Например, при предъявлении «Тройки» в торговых точках партнёров программы 10% от покупки вернут на бонусный счёт. За пополнение карты на сумму от 250 рублей будет полагаться 3% бонусов.

Собянин также сказал, что с помощью «Тройки» проезд в метро оплачивают почти 90% пассажиров.

Ранее Nation News передавало, что в Москве отмечен рост популярности общественного транспорта.

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