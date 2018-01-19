Вход на катки в 16 парках Москвы будет бесплатным для студентов в Татьянин день

Вход на катки в 16 столичных парках будет бесплатным для студентов в Татьянин день, 25 января, сообщает m24.

Как отмечается, для входа необходимо будет предъявить студбилет и документ, удостоверяющий личность.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут арендовать коньки со скидкой в 50%.

В парке Горького прокат будет бесплатным и для Татьян, и для студентов дневного отделения. В «Сокольниках» вход на каток «Лёд» сделают свободным для всех желающих.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.