Вход на катки в 16 парках Москвы будет бесплатным для студентов в Татьянин день

Короткая ссылка
Вход на катки в 16 столичных парках будет бесплатным для студентов в Татьянин день, 25 января, сообщает m24.

Как отмечается, для входа необходимо будет предъявить студбилет и документ, удостоверяющий личность.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут арендовать коньки со скидкой в 50%.

В парке Горького прокат будет бесплатным и для Татьян, и для студентов дневного отделения. В «Сокольниках» вход на каток «Лёд» сделают свободным для всех желающих.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Развлечения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru