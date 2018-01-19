Опрос: более половины россиян одобряют длительные «новогодние каникулы»

Более 50% граждан России одобряют тот факт, что за последние несколько лет новогодние праздники вместе с выходными продолжаются около десяти дней. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».

Согласно данным опроса, 51% одобряет длительные «новогодние каникулы», 39% россиян выступают против, считая, что «хватит и меньшего количества праздничных дней», передаёт Интерфакс.

По их мнению, подобные длительные праздники влияют на зарплату (9%), а также «подталкивают к пьянству» (6%).

Опрос проводился 13—14 января 2018 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах в 53 субъектах России.

Ранее НСН передавала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.