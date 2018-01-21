СК выясняет обстоятельства гибели четырёх человек при пожаре в доме в Москве

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Следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек в результате пожара в жилом многоэтажном доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Следственными органами организована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошёл пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

Также URA.RU передавало, что в одной из челябинских школ произошёл пожар.

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