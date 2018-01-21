СК выясняет обстоятельства гибели четырёх человек при пожаре в доме в Москве
«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
Следственными органами организована доследственная проверка.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших.
Ранее сообщалось, что в Петербурге произошёл пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова.
Также URA.RU передавало, что в одной из челябинских школ произошёл пожар.