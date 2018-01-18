В одной из челябинских школ произошёл пожар

В школе №30 в Челябинске произошёл пожар, сообщает URA.RU.

«Ликвидированы последствия возгорания в учебном заведении. Происходило горение вещей в подсобном помещении на третьем этаже», — заявили в ГУ МЧС по Челябинской области.

К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники.

Детей и учителей эвакуировали, пострадавших нет. Сначала школьников разместили в помещении соседнего детсада, затем отпустили по домам.

Ранее Nation News сообщало, что в Башкирии из-за замыкания эвакуировали больницу.