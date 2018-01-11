В Башкирии из-за замыкания эвакуировали больницу

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В Башкирии эвакуировали Кармаскалинскую центральную районную больницу, сообщает Nation News.

11 января в медицинском учреждении произошло задымление помещений из-за замыкания люминесцентной лампы.

На место инцидента прибыли пожарные. Было эвакуировано 26 пациентов, в том числе двое детей, и пять сотрудников.

После устранения причины задымления персонал и больные вернулись в здание.

Пострадавших нет. Автоматическая пожарная система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сработала исправно.

Ранее URA.RU сообщало, что во время тушения пожара в Перми эвакуированы 50 человек.

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