В Башкирии из-за замыкания эвакуировали больницу
В Башкирии эвакуировали Кармаскалинскую центральную районную больницу, сообщает Nation News.
11 января в медицинском учреждении произошло задымление помещений из-за замыкания люминесцентной лампы.
На место инцидента прибыли пожарные. Было эвакуировано 26 пациентов, в том числе двое детей, и пять сотрудников.
После устранения причины задымления персонал и больные вернулись в здание.
Пострадавших нет. Автоматическая пожарная система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сработала исправно.
Ранее URA.RU сообщало, что во время тушения пожара в Перми эвакуированы 50 человек.
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