Минздрав Бурятии открыл горячую линию после нападения на школу в Улан-Удэ
Министерство здравоохранения Бурятии запустило телефонную горячую линию после нападения на школу №5 в посёлке Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также стало известно, что главу Минобрнауки Ольгу Васильеву проинформировали об инциденте.
Ранее в СК заявили, что напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку. При этом в региональном правительстве сообщили о трёх нападавших.
По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.