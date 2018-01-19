Минздрав Бурятии открыл горячую линию после нападения на школу в Улан-Удэ

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Министерство здравоохранения Бурятии запустило телефонную горячую линию после нападения на школу №5 в посёлке Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что главу Минобрнауки Ольгу Васильеву проинформировали об инциденте.

Ранее в СК заявили, что напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку. При этом в региональном правительстве сообщили о трёх нападавших.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек.

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Общество Происшествия
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