Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына

Отец одного из подростков, совершивших нападение с применением ножей на учеников в школе в Перми, рассказал RT о характере сына и о том, чем он увлекался.

По словам мужчины, он развёлся с матерью своего сына десять лет назад.

«Я ушёл из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И всё — мы больше не виделись», — рассказал он.

Мужчина добавил, что сын рос «нормальным, добрым ребёнком, без каких-то отклонений».

«И я сам человек добрый, и старший сын у нас вырос хорошим человеком. А здесь всё так произошло. У меня просто в голове не укладывается. Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил мужчина.

Он отметил, что сын очень любил компьютерные игры.

Ранее стало известно, что для материальной помощи пострадавшим при нападении подростков на учеников школы в Перми выделено 2,8 млн рублей.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было закрыто на два дня.