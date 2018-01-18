Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка извинился перед потерпевшими

Отец подростка, совершившего нападение на учеников школы в Перми, извинился перед теми, кто пострадал от действий его сына.

«Я хотел бы попросить прощения у родителей и детей. Я очень сожалею, что это произошло. Мой сын виноват и должен ответить за это ужасное преступление. И я сейчас молюсь об одном: чтобы все детки поправились, чтобы все остались в здравии», — сказал мужчина в ходе разговора с RT.

Он отметил, что действия его сына не поддаются оправданию.

«Все знакомые догадались, что речь идёт о моём ребёнке. Но у меня со всеми положительные отношения. Те, кто хорошо меня знает, попытались поддержать. Но потом будет суд, будет звучать моя фамилия. И я, честно говоря, не знаю, как дальше жить. Понятно, что и с работой придётся попрощаться. В тот день, когда всё это произошло, просто не знал, куда деться», — сказал отец подростка.

Ранее стало известно, что следователи возбудили ещё одно уголовное дело по факту инцидента в школе в Перми.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек.