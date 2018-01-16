Семьям пострадавших при инциденте в пермской школе выплатят материальную помощь

Власти Перми выделят материальную помощь семьям пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в одной из местных школ. Об этом сообщила руководитель городского Департамента образования Людмила Гаджиева.

«Обязательно всем семьям пострадавших будет оказана материальная помощь», — цитирует Гаджиеву РИА Новости.

По её словам, в настоящее время идёт подготовка всех необходимых документов.

«Постараемся сделать всё максимально быстро. Это по линии краевой и городской администраций», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае проведут аудит работы системы профилактики после драки в школе.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.