Семьям пострадавших при инциденте в пермской школе выплатят материальную помощь
Власти Перми выделят материальную помощь семьям пострадавших в результате драки с применением холодного оружия в одной из местных школ. Об этом сообщила руководитель городского Департамента образования Людмила Гаджиева.
«Обязательно всем семьям пострадавших будет оказана материальная помощь», — цитирует Гаджиеву РИА Новости.
По её словам, в настоящее время идёт подготовка всех необходимых документов.
«Постараемся сделать всё максимально быстро. Это по линии краевой и городской администраций», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае проведут аудит работы системы профилактики после драки в школе.
15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.
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