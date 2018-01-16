В Пермском крае проведут аудит работы системы профилактики после драки в школе
«Принятые главой региона предложения по проведению аудита работы системы профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, надеюсь, позволят выявить пробелы в работе уполномоченных структур», — написала Кузнецова в Instagram.
Она отметила, что ситуация с одним из участников нападения была настолько критической, что была изменена форма обучения.
По словам омбудсмена, также необходимо совершенствование организации воспитательного процесса, повышение воспитательной роли школы и повышение квалификации кадров, работающих с детьми.
«И наконец, вопросы безопасности и охраны школы. Хотя поставить рамку металлоискателя недолго, сложнее выстроить систему, при которой данная мера никогда бы не потребовалась», — добавила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовы внести поправки в законодательство после инцидента в пермской школе.
15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей.