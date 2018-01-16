В Пермском крае проведут аудит работы системы профилактики после драки в школе

Группу для проведения аудита работы системы профилактики создадут в Пермском крае после драки с применением ножей в одной из местных школ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Принятые главой региона предложения по проведению аудита работы системы профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, надеюсь, позволят выявить пробелы в работе уполномоченных структур», — написала Кузнецова в Instagram.

Она отметила, что ситуация с одним из участников нападения была настолько критической, что была изменена форма обучения.

По словам омбудсмена, также необходимо совершенствование организации воспитательного процесса, повышение воспитательной роли школы и повышение квалификации кадров, работающих с детьми.

«И наконец, вопросы безопасности и охраны школы. Хотя поставить рамку металлоискателя недолго, сложнее выстроить систему, при которой данная мера никогда бы не потребовалась», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовы внести поправки в законодательство после инцидента в пермской школе.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей.