Митрополит Ювеналий поздравил жителей Московской области с праздником Рождества

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поздравил всех жителей Московской области с праздником Рождества Христова. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хотел бы эту духовную радость передать всем жителям Подмосковья. О вас о всех, братья и сёстры, молились мы сегодня, о мире на нашей земле, о счастье ваших семей... С праздником!» — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством и провёл Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Отмечается, что на службе присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также глава российского правительства Дмитрий Медведев.