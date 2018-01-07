Митрополит Ювеналий поздравил жителей Московской области с праздником Рождества

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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поздравил всех жителей Московской области с праздником Рождества Христова. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хотел бы эту духовную радость передать всем жителям Подмосковья. О вас о всех, братья и сёстры, молились мы сегодня, о мире на нашей земле, о счастье ваших семей... С праздником!» — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством и провёл Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Отмечается, что на службе присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также глава российского правительства Дмитрий Медведев.

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