Путин подарил Симеоновской церкви в Петербурге икону XIX века

Президент России Владимир Путин подарил икону XIX века церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где встречал Рождество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что во время службы Путин вошёл в помещение алтаря и передал храму двухрядную икону в металлическом окладе.

На иконе изображены, в частности, сцены Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также образы святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, архангела Михаила.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым.