Путин подарил Симеоновской церкви в Петербурге икону XIX века

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подарил икону XIX века церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где встречал Рождество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что во время службы Путин вошёл в помещение алтаря и передал храму двухрядную икону в металлическом окладе.

На иконе изображены, в частности, сцены Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также образы святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, архангела Михаила.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119