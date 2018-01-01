Источник: более 50 сообщений о минировании поступило за сутки в 30 российских городах

В российских городах за сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В течение суток поступило 53 анонимных звонка о заминировании 53 объектов», — сказал источник.

Уточняется, что звонки поступали в 30 городах, среди которых Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Воронеж, Санкт-Петербург и Москва.

31 декабря международный аэропорт Волгограда эвакуировали после звонка о минировании. В Москве эвакуировали четыре ТЦ. Полиция также проверяла несколько торговых центров Красноярска после сообщений об угрозе взрыва.

В ночь на 1 января источник сообщил, что в Москве после сообщений о минировании проверяют 12 ресторанов.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.