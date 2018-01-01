Источник: в Москве после сообщений о «минировании» проверяют 12 ресторанов
В Москве проверяют по меньшей мере 12 ресторанов в связи с анонимными звонками о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«Поступила угроза взрыва в 12 ресторанах сети «Интерресторан», — рассказали агентству.
Ранее в МЧС опровергли сообщения об эвакуации людей с Дворцовой площади Санкт-Петербурга, отметив, что присутствующих попросили покинуть площадь для прохождения досмотра перед световым шоу.
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