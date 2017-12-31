МЧС опровергло сообщения СМИ об эвакуации людей с Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Короткая ссылка
В МЧС опровергли сообщения об эвакуации людей с Дворцовой площади Санкт-Петербурга, отметив, что присутствующих попросили покинуть площадь для прохождения досмотра перед световым шоу, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Там будет световое шоу, и для соблюдения мер безопасности людей выводят с площади и будут пропускать через рамки», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

По данным агентства, ранее некоторые СМИ сообщали, что с Дворцовой площади эвакуируют людей в связи с «техническими причинами».

Ранее пассажиры и сотрудники международного аэропорта Волгограда были эвакуированы после анонимного звонка о минировании.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119