Международный аэропорт Волгограда эвакуировали после звонка о минировании
«Сегодня вечером поступил анонимный звонок об угрозе минирования терминала А, который функционировал на данный момент — там осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация», — приводит слова Зимина Интерфакс.
При этом он отметил, что позднее в ходе проверки здания терминала угроз обнаружено не было. Аэропорт вновь стал функционировать около 20:00 мск.
Ранее сообщалось об эвакуации четырёх торговых центров в Москве из-за угрозы взрыва.
В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.