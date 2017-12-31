Международный аэропорт Волгограда эвакуировали после звонка о минировании

Пассажиры и сотрудники международного аэропорта Волгограда были эвакуированы после анонимного звонка о минировании, сообщил пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин.

«Сегодня вечером поступил анонимный звонок об угрозе минирования терминала А, который функционировал на данный момент — там осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация», — приводит слова Зимина Интерфакс.

При этом он отметил, что позднее в ходе проверки здания терминала угроз обнаружено не было. Аэропорт вновь стал функционировать около 20:00 мск.

Ранее сообщалось об эвакуации четырёх торговых центров в Москве из-за угрозы взрыва.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.